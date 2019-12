Ontbijtactie van Richtpunt campus Zottegem levert 350 euro op voor vzw Lichtpunt Lieke D'hondt

23 december 2019

12u58 2 Zottegem De leerlingen van het eerste jaar van Richtpunt campus Zottegem hebben een ontbijtactie op poten gezet om geld in te zamelen voor De Warmste Week. Ze steunen op die manier vzw Lichtpunt.

De eerstejaars nodigden hun collega’s uit in de refter van de school om hen er te trakteren op een lekker ontbijt. Als goed doel kozen ze voor vzw Lichtpunt. Eén van de bezielers van die vereniging is een oud-collega van Richtpunt, Paul Lampaert. De leerlingen konden hem met veel plezier een cheque van 350 euro en heel wat extra’s overhandigen voor mensen die het in deze kerstperiode net iets minder breed hebben.