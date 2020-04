Online oudercontact in BS Bevegem Frank Eeckhout

21 april 2020

15u54 0 Zottegem Door de huidige coronamaatregelen is een klassiek oudercontact onmogelijk en daarom organiseert de school voor het eerst in haar bestaan een online oudercontact .

De ouders van meer dan 400 leerlingen maken een afspraak met de juf of meester op Smartschool en hebben daarna een gesprek via Google Meet. Ouders en leerkrachten reageren enthousiast op deze nieuwe manier van communiceren. “In onze school krijgt ouderbetrokkenheid veel aandacht. Ook in deze ongewone periode blijft het belangrijk om aan de vertrouwensrelatie tussen leerkracht en ouder te werken. Mijn schoolteam levert dan ook grote inspanningen om iedereen hierbij te betrekken. Een oudercontact vanuit ons kot: het is eens iets anders", zegt directeur Steven Ghys.