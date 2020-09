Ongenoegen over twee grote projecten: “Waar blijft de inspraak voor omwonenden?” Frank Eeckhout

18 september 2020

10u20 1 Zottegem In de Zottegemse wijk Bevegem hebben omwonden hun ongenoegen geuit over de komst van nieuwe appartementsblokken in de Acacialaan en de heraanleg van de Welzijnstraat. “De beloofde inspraakvergaderingen werden afgelast. In de plaats kregen de omwonenden een brief in de bus", weet gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge (sp.a).

Bewoners van de Zottegemse wijk Bevegem dienden net voor de zomervakantie 381 bezwaarschriften in tegen de bouw van appartementen waar nu nog een residentiële villa staat. Met de bezwaarschriften maken de bewoners van de wijk een duidelijk statement: wij willen Bevegem open en groen houden en hebben geen nood aan appartementsblokken in onze rustige fietsstraat. Een bouwpromotor heeft immers plannen om een prachtige villa met bomen en vijver om te toveren in 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen. In een latere fase komen daar nog 2 woningen bij op de hoek met de Ooststraat. Begin deze maand waren het de bewoners van de Welzijnstraat die hun ongenoegen uitten over de heraanleg van hun straat. Zij dringen er bij de stad op aan om rekening te houden met hun voorstellen.

“In beide gevallen is er telkens heel wat weerstand vanuit de buurt voor de plannen die bij het stadsbestuur voorliggen. Voor het dossier in de Acacialaan werd er een infovergadering voorzien die uiteindelijk weer werd afgelast. Daarna werden infobrieven verdeeld in de bussen van de buurtbewoners. Eenzelfde verhaal voor de inwoners van de Welzijnstraat, die enkel een technische brief in de bus kregen. Er werd informatie met een powerpoint beloofd maar tot op heden is hiervan geen spoor te bekennen en ook een inspraakmoment kwam er niet. Met de coronamaatregelen van deze zomer indachtig was een beslissing om dit soort momenten af te gelasten verstaanbaar. Maar vanaf 1 september zijn dergelijke overlegvergaderingen perfect coronaproof te organiseren. De stijgende curve van het virus moet ons natuurlijk tot voorzichtigheid brengen. Maar met alle digitale mogelijkheden is dat geen excuus meer", vindt Louie Van Rijsselberge.

Volgens de socialist toont het stadsbestuur in beide dossiers dat het niet openstaat voor inspraak van de burger. “Nochtans zijn de kritieken omtrent beide dossiers geen fait divers. De bewoners van de Welzijnstraat vragen bijvoorbeeld enkel en alleen maar een veilige straat waar het verkeer wordt afgeremd, niet onzinnig met zoveel scholen in de buurt. En dat een groep buurtbewoners in de Acacialaan meer dan 400 bezwaarschriften kon voorleggen maar het uiteindelijk moet doen met een infobrief is meer dan teleurstellend voor deze mensen. Over inhoudelijke plannen valt te discussiëren, maar het is duidelijk dat de burger daarbij geen plaats heeft aan die tafel voor dit stadsbestuur", besluit Van Rijsselberge. Sp.a heeft beide dossiers geagendeerd op de gemeenteraad van maand maandag 21 september.