Ondernemer triggert leerlingen KAZ voor job in bedrijfswereld Frank Eeckhout

20 januari 2020

09u30 1 Zottegem Ondernemer Jo Van den Wijngaerde kwam langs op het KAZ om de leerlingen te triggeren voor een job in de bedrijfswereld.

Jo Van den Wijngaerde is zaakvoerder van Soundfield. Dat bedrijf is momenteel een grote speler in het technisch ondersteunen van grote evenementen, meer bepaald alles wat licht en geluid aanbelangd. Hij vertelde dat het belangrijk is om teamspeler te zijn en dat stressbestendigheid zeker een voordeel is. Waarden als creativiteit, flexibiliteit, correctheid, enthousiasme en veiligheid zijn ontegensprekelijk verbonden met succesvol ondernemen. Soundfield heeft zijn installaties al mogen plaatsen op evenementen van Q-Music in Belgie en Nederland, heeft samengewerkt met Regi en Natalia en wordt ingeschakeld voor tal van grote bedrijfsevenementen.