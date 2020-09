Onbeperkt bezoek binnenkort opnieuw mogelijk in WZC Egmont Lieke D'hondt

07 september 2020

17u47 0 Zottegem Bezoekers zullen vanaf maandag 14 september opnieuw op elk moment van de dag welkom zijn in WZC Egmont in Zottegem. Er blijven wel nog enkele voorzorgsmaatregelen van kracht en het woonzorgcentrum vraagt om alle richtlijnen strikt te blijven volgen.

Met behulp van een gepersonaliseerde badge zullen bezoekers van WZC Egmont toegang krijgen tot het gebouw. Op die manier worden alle bezoeken geregistreerd. Dat maakt de contactopsporing makkelijker als er toch iemand besmet blijkt. Wie op bezoek wil komen, kan de badge afhalen aan het onthaal op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur en op donderdag tussen 16 en 18 uur. Tijdens het bezoek is ook het dragen van een mondmasker verplicht, net als het regelmatig ontsmetten en wassen van de handen.

“Dit is bijzonder goed nieuws van de bewoners van het WZC en hun familieleden”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Sociaal contact en menselijke warmte zijn van niet te onderschatten belang. Waakzaamheid blijft natuurlijk belangrijk, en we nemen dan ook de nodige voorzorgen. Het bezoek kan nog niet helemaal zoals het vroeger was, maar in deze fase kunnen we bezoek op de woning veilig toelaten en de vereenzaming van de bewoners verder vermijden.”

Verantwoordelijkheid

“Het spreekt voor zich dat bezoek niet mogelijk is als je 14 dagen voorafgaand het bezoek symptomen vertoonde of positief getest werd op het coronavirus”, benadrukt schepen van Sociale zaken en Senioren Peter Vansintjan (CD&V). “Ook vragen we om de woning niet te verlaten tijdens het bezoek. Als je vragen hebt of het personeel wil spreken, kan je ze oproepen. Bewoners mogen wel terug vrij naar buiten. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om het WZC coronavrij te houden en hopen dat de situatie gunstig blijft evolueren zodat we deze nieuwe bezoekregeling voor lange tijd kunnen aanhouden.”