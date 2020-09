Omdat hygiëne meer dan ooit belangrijk is: mondmaskers, alcoholgel, alcoholspray en handschoenen voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen Frank Eeckhout

10 september 2020

12u15 0 Zottegem Hygiëne is meer dan ooit belangrijk, ook bij sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Het stadsbestuur van Zottegem koopt nu hygiënisch materiaal aan dat die verenigingen kunnen gebruiken voor de organisatie van hun activiteiten.

Zottegem kreeg bijna 273.000 euro uit het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Deze middelen worden verdeeld over drie subsidiesleutels: logistieke ondersteuning, hinderpremies ter compensatie van inkomstenverlies wegens corona, en injectiesubsidies. Nu heel wat verenigingen weer opstarten na de zomervakantie is in eerste instantie een aanvraagformulier aangemaakt voor het verkrijgen van hygiënisch materiaal, als onderdeel van de subsidiesleutel ‘logistieke ondersteuning’. De verenigingen worden opgedeeld in drie categorieën: klein, middelgroot en groot. In functie van de categorie heeft elke vereniging éénmalig recht op een maximumbedrag.

“Het bedrag kan ofwel rechtstreeks uitbetaald worden aan verenigingen op basis van een factuur van aangekocht hygiënisch materiaal in 2020 ofwel wordt een pakket aangeboden ter waarde van dat maximumbedrag. Het pakket omvat mondmaskers, alcoholgel, alcoholspray, handschoenen en papierrollen", laat het stadsbestuur weten.

Tot 30 november

Om in aanmerking te komen voor deze logistieke steunmaatregel, moeten verenigingen een online aanvraag indienen via www.zottegem.be/coronasubsidies. Via mail word je op de hoogte gebracht van een datum en plaats waar het pakket opgehaald kan worden. De aanvraag kan tot uiterlijk 30 november ingediend worden. Na deze datum worden geen aanvragen meer goedgekeurd. Een werkgroep is ondertussen ook volop bezig met de uitwerking van de hinderpremies en een specifieke aanvraagprocedure daarvoor. Wie daarover vragen heeft, kan terecht bij cultuur@zottegem.be.