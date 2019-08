Om afvalberg te verkleinen: Zottegem koopt 5.000 herbruikbare bekers Frank Eeckhout

22 augustus 2019

14u52 1 Zottegem Zottegem heeft 5.000 herbruikbare bekers aangekocht. “We gaan de bekers inzetten op de eigen stadsevenementen en ook uitlenen voor activiteiten van de lokale verenigingen en organisaties. Zo hopen we de plastic afvalbergen van wegwerpbekers uit de stad te bannen", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Naar aanleiding van de klimaatmarsen ging schepen van Leefmilieu Leen Goossens eind februari de dialoog aan met een aantal Zottegemse klimaatspijbelaars. Een van de voorstellen van deze jongeren was om de wegwerpbekers op fuiven, festivals en andere evenementen in de stad te vervangen door herbruikbare bekers. Een voorstel waar het stadsbestuur meteen mee aan de slag ging. “De bekers zijn inmiddels geleverd en worden meteen gebruikt. “Een eerste maal op het fiets- en wandelevent Oost-Vlaanderens Mooiste, dat plaatsvindt in het laatste weekend van de zomervakantie. Het weekend daarop op Bombelbas, een gezellig familiefestival dat intussen ook een duurzaam tintje kreeg", weet schepen Leen Goossens.

Op basis van de feedback van deze organisaties zal de stad een reglement opstellen om het ontlenen van de bekers in goede banen te leiden. Wie er nu al gebruik van wil maken, kan zich richten tot de milieudienst: milieudienst@zottegem.be.