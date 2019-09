Oeps, meer klinkers nodig dan berekend: OCMW-parking kost drie keer zoveel als gepland Frank Eeckhout

17 september 2019

10u31 16 Zottegem De nieuwe parking aan woonzorgcentrum Egmont in Zottegem kost drie keer zoveel dan gepland. Op de OCMW-raad maandag viel te horen dat de parking uiteindelijk 480.000 euro kost, in plaats van de voorziene 150.000 euro. Een foutje in de berekening van het aantal klinkers dat nodig was.

Aan het OCMW in de Deinsbekestraat ligt een nieuwe parking voor 150 wagens. Die ligt op amper een paar honderd meter van het station en op wandelafstand van het handelscentrum. De parking, die dit jaar in gebruik genomen werd, is nog een realisatie van voormalig OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a). Al van bij de voorstelling van het project stuitte de aanleg van de parking op heel wat verzet. Nu blijkt ook nog eens dat het parkeerterrein 480.000 euro kost in plaats van 150.000 euro. Of 3.200 euro per parkeerplaats.

Of de fout nu bij de opdrachtgever (lees OCMW), het studiebureau of de aannemer ligt, is niet meteen duidelijk. Feit is dat er een fout werd gemaakt bij het berekenen van het aantal vierkante meters klinkers waardoor de stad nu met een extra kost van 330.000 euro opgezadeld zit. In ruil werd met de aannemer wel overeengekomen om twee jaar lang in te staan voor het onderhoud van de parking.