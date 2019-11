Nog maar eens bushokje vernield op Stationsplein: “Zottegem is niet langer de parel van de Vlaamse Ardennen” Frank Eeckhout

09 november 2019

10u34 0 Zottegem Op het Stationsplein in Zottegem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag nog maar eens een bushokje vernield. “Zottegem is niet langer aantrekkelijk. Tijd voor actie", maant gemeenteraadslid Heidi Schuddinck (Groen) het stadsbestuur aan.

Woensdagavond werden weer auto’s bekrast in het centrum van de stad. Vrijdagnacht voor de zoveelste keer het glas van een bushokje aan diggelen geklopt. Het vandalisme blijft maar duren in de Egmontstad. Bewoners uit de Arthur Scheirisstraat werden onlangs ontvangen op het kabinet van de burgemeester om een petitie af te geven. Zij vragen extra camera’s om het vandalisme een halt toe te roepen. Burgemeester Jenne De Potter heeft wel oren naar die vraag maar ondertussen blijft het dweilen met de kraan open. Voor de politie is het haast onmogelijk om de daders te betrappen want met een combi in de buurt houden vandalen zich wel gedeisd.

Heidi Schuddinck wijt het vandalisme voor een deel aan de verloedering van het stadscentrum. “Afgereden verkeerspaaltjes, losgekomen stoeptegels, dranghekken voor de wekelijkse markt die permanent lijken rond te zwerven in de straat, echt aantrekkelijk oogt het niet. Het wordt tijd dat het stadsbestuur actie onderneemt als Zottegem opnieuw de parel van de Vlaamse Ardennen wil worden", zegt ze.