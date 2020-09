Nieuwkomer Robbe Van Ruyskensvelde trefzeker voor Elene-Grotenberge: “Na goal aan dochtertje van acht dagen gedacht” Hans Fruyt

14 september 2020

15u50 0 Zottegem Eersteprovincialer Eendracht Elene-Grotenberge zette de openingsmatch tegen Jong Zulte naar zijn hand. Thomas Van Der Haegen verzilverde net voor de rust een penalty. In de tweede helft verdubbelde kersverse papa Robbe Van Ruyskensvelde de bonus. De bezoekers scoorden nog tegen, maar de 2-1 bleef op het bord.

De 31-jarige Robbe Van Ruyskensvelde leeft op een wolk. Vorige week zondag werd hij voor het eerst papa. Zijn vriendin zette dochtertje Céleste op de wereld. Door die blijde gebeurtenis miste de Zottegemnaar, de voorbije jaren vaste waarde bij tweedenationaler KSV Oudenaarde, de bekerpartij bij Racing Harelbeke. Met een doelpunt tegen Jong Zulte maakte de defensieve middenvelder zich meteen belangrijk voor z’n nieuwe ploeg. “De eerste wedstrijd van het seizoen is traditiegetrouw altijd moeilijk, want iedereen wil die partij winnen”, begint Van Ruyskensvelde zijn analyse. “Bovendien ontpopte Jong Zulte zich tot een goeie tegenstander. Het balbezit was voor ons, we dwongen een paar kansjes af, maar echt uitgespeelde mogelijkheden konden we de eerste 45 minuten niet afdwingen. Terwijl de bezoekers op de counter loerden.”

Titelfavoriet

“Net voor het rustsignaal ging de bal terecht op de stip. Thomas Van Der Haegen zette die strafschop om. Een heel belangrijke goal! Tien minuten na de hervatting kon ik een voorzet van Gilles Van Eecke in doel koppen. Aan de tweede paal genoot ik bij die voorzet de nodige vrijheid. Even later vielen de bezoekers met tien. Ze moesten voort zonder hun linkerflankverdediger Elias Henne. Daarna vergaten we het af te maken, we forceerden te veel. Jong Zulte scoorde een paar minuten voor het einde nog tegen, maar we kwamen niet meer in de problemen.”

Uiteraard dacht Van Ruyskensvelde aan zijn dochtertje van acht dagen nadat hij met het hoofd de 2-0 op het bord zette. “Klopt, toen ik naar de match vertrok, zei ik tegen mijn vriendin dat ik ging scoren”, lacht de Zottegemse leraar. “Het was nog waar ook. Ik hoor overal dat Elene-Grotenberge een van de favorieten op de titel is. Iets waar ik moeilijk kan over oordelen, want ik ken de ploegen in eerste provinciale niet zo goed. Wij hebben een goed voetballende ploeg, dat zag ik de eerste trainingen al. Mijn keuze voor Elene-Grotenberge beklaagde ik me nog niet. Al had ik nog een paar jaar bij Oudenaarde kunnen spelen.”