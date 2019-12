Nieuwjaarsdrink sluit Egmonts Winterdorp af: Stad vraagt inwoners om zelf glas mee te brengen Frank Eeckhout

31 december 2019

10u55 3 Zottegem Met een nieuwjaarsdrink wordt Egmonts Winterdorp in stijl afgesloten. “We trakteren alle inwoners op cava en fruitsap. Omdat we er een duurzaam feest willen van maken, vragen we iedereen om zijn of haar eigen glas mee te brengen", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Van een grandioos succes gesproken! Egmonts Winterdorp was in niets te vergelijken met de traditionele kerstmarkten uit het verleden. De dubbele overdekte tent op de Zottegemse Markt liep elke avond helemaal vol. Om het kerst- en eindejaarsgebeuren in stijl af te sluiten, organiseert het stadsbestuur op zondag 5 januari voor het eerst een nieuwjaarsdrink voor de inwoners. “Het vernieuwde concept van de Zottegemse kerstmarkt, waarbij de markt volledig overdekt werd, bleek een schot in de roos,” zegt een tevreden schepen van Feestelijkheden Evelien De Both (N-VA). “Er volgt binnenkort een evaluatieronde waarbij alle verbeterpunten zullen besproken worden, maar laat ons nu nog uitkijken naar het orgelpunt: een traktatie van de stad aan alle inwoners in de vorm van de allereerste stedelijke nieuwjaarsdrink.”

De stad laat de glazen vollopen van 10 tot 12 uur. Daarna is de kerstmarkt nog open tot 14 uur, waarna het doek valt over Egmonts Winterdorp. “We moeten verdergaan in de ingeslagen richting,” vindt ook schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA). “De aankoop van de chalets door de stad heeft geloond, en ook de verenigingen toonden zich tevreden over het nieuwe concept. We trokken bezoekers van ver buiten de stadsgrenzen, waardoor we Zottegem in de brede regio op de kerstkaart geplaatst hebben.”

De nieuwjaarsdrink krijgt wel een duurzaam randje. “Een nieuwjaarsdrink organiseren is één ding, een duurzame receptie een andere uitdaging: om een afvalberg te vermijden, roepen we alle inwoners op hun eigen aperitiefglas mee te brengen. Plastic is uit den boze. Wij schenken de glazen met plezier vol, maar vragen iedereen om zijn eigen glas na afloop opnieuw naar huis mee te nemen. Het is meer dan een symbolische actie. Een duurzame stad begint immers bij onszelf, en deze sensibiliseringsactie is er eentje waar je letterlijk voor beloond wordt", voegt burgemeester Jenne De Potter daar nog aan toe.

De grote tent op de markt blijft trouwens nog even staan, want op zaterdag 11 januari is ze het kloppend hart van carnaval Zottegem na de feestelijke stoet door de centrumstraten.