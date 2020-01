Nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners van wijk Zonnelaan, Koningshofstraat en Meersstraat Frank Eeckhout

28 januari 2020

09u55 0 Zottegem Het wijkcomité van de Zonnelaan, Koningshofstraat en Meersstraat organiseerde al voor de elfde keer een nieuwjaarsreceptie in het Ontmoetingscentrum in Strijpen.

Samenkomen, een glaasje klinken, een rijkelijk gevuld koud buffet, een stukje staart en koffie. Meer ingrediënten waren er niet nodig voor een gezellig samenzijn. De talrijk opgekomen buren wisten het geweldig te appreciëren. In een ontspannen sfeer spraken ze gezellig met elkaar: wensen en nieuwtjes uitwisselen en gewoon wat bijpraten over de gebeurtenissen in de buurt. Het doel van het wijkcomité, om met dergelijk initiatief zijn steentje bij te dragen om de vriendschapsbanden en het sociale contact in onze buurt aan te zwengelen en te stimuleren, was opnieuw meer dan geslaagd.