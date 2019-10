Nieuwe uitdaging: Kurt De Loor voorzitter commissie Wonen in Vlaams parlement Frank Eeckhout

10 oktober 2019

17u48 2 Zottegem Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a) uit Zottegem wordt de volgende vijf jaar voorzitter van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed in het Vlaams parlement.

Kurt De Loor was eerder al voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken (2006-2009) en zetelt sinds 2004 in het Vlaams Parlement. Hij kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Het is een hele eer. Als voorzitter kan je mee de agenda bepalen en je kan je eigen accenten leggen", reageert De Loor. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed treft Kurt De Loor overigens stadsgenoot en Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA). Het wordt dus een ‘Zottegems onderonsje’ in het Vlaams parlement.