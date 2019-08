Nieuwe uitbaters dopen cafetaria om tot Aquataria Frank Eeckhout

21 augustus 2019

13u30 0 Zottegem De cafetaria van stedelijk zwembad de Bevegemse Vijvers heropent op 30 augustus zijn deuren, met nieuwe uitbaters, een nieuwe naam én een nieuw concept. Jana en Jelle doopten hun nieuwe zaak Aquataria, een speelse knipoog naar het uitzicht op het stedelijke zwembad. “Uiteraard zal je hier meer kunnen krijgen dan een watertje”, glimlachen de nieuwe uitbaters.

Terwijl het stadsbestuur op zoek ging naar nieuwe uitbaters, konden bezoekers van de Bevegemse Vijvers terecht in de pop-up cafetaria van de Zottegemse zwemclub Labio First. Met Jelle De Backer en Jana Achiniotis neemt de cafetaria een frisse, nieuwe start. “Het enthousiasme van Jelle en Jana is aanstekelijk,” belooft schepen van sport Brecht Cassiman. “Aquataria heeft alles om uit te groeien tot de centrale aantrekkingspool in het sportief en recreatief hart van Zottegem. Het concept dat Jelle en Jana uitwerkten, kon meerderheid en oppositie overtuigen om het vertrouwen te schenken aan deze twee jonge ondernemers. We blijven hen uiteraard met raad en daad bijstaan de komende jaren.”

Jana en Jelle doopten hun nieuwe zaak Aquataria. “We hebben de voorbije weken hard gewerkt om de cafetaria in een compleet nieuw jasje te steken. Het moderne meubilair, de vernieuwde toog en het frisse laagje verf geven de cafetaria een warme, uitnodigende look. Tot het decor behoort ook een Zottegemse ‘Wall of fame’ die het rijke, actieve verenigingsleven in kaart brengt. Elke vereniging die een leuke actiefoto bezorgt aan Aquataria, krijgt een plaatsje op de muur met zwart-witfoto’s", vertellen de nieuwe uitbaters.

Bij dat nieuwe jasje hoort ook een nieuw concept. “Aquataria staat symbool voor een duurzame en gezonde hotspot waar je in een ongedwongen sfeer mensen kan ontmoeten en een leuke babbel kan hebben met de uitbaters. Met Aquataria mikken we op een ruim doelpubliek: sporters, verenigingen, wandelaars, fietsers, gezinnen, studenten. Iedereen is welkom voor een ontspannen en gezellig moment. We hebben ook een speelhoek ingericht voor kinderen. En in de zomermaanden is extra spelplezier voorzien met een springkasteel. Ook grotere kinderen en volwassenen kunnen zich amuseren met een spelletje biljart, pingpong, petanque of Kubb. Er is een gratis vergaderzaal en gratis Wifi. En ook kinder- en verrassingsfeestjes zijn mogelijk", gaan Jana en Jelle verder.

De blikvanger van Aquataria is het ruime terras, midden in het groen en vlot bereikbaar. ““Bij mooi weer is het daar heerlijk vertoeven terwijl de kleintjes in het vizier van de (groot)ouders kunnen ravotten op het speelplein. We knapten het terras helemaal op met nieuwe meubels, een loungegedeelte met zetels en terrasverwarmers en dekentjes voor de frissere momenten. We zetten onze schouders mee onder het project gezonde en fairtrade gemeente. Naast het reguliere aanbod bieden we gezonde alternatieven en we zetten in op seizoensgebonden producten zoals smoothies en vers fruit in de zomermaanden en dagverse soep tijdens de wintermaanden. We voorzien ook een gamma aan proteïnerepen en sportdranken", geeft het koppel nog mee.