Nieuwe spoorwegtunnel in Erwetegemstraat gaat straks open Frank Eeckhout

29 november 2019

08u54 0 Zottegem De nieuwe spoorwegtunnel in de Erwetegemststraat in Zottegem gaat vrijdagavond open voor het verkeer. Dat is drie weken later dan oorspronkelijk gepland.

Op 27 mei werd de spoorwegbrug in Erwetegem volledig afgesloten voor verkeer om een nieuwe spoorwegtunnel te plaatsen. Het einde van de werken was voorzien rond 8 november. Door bijkomende werken aan de fietstunnel werd die einddatum verplaatst naar 29 november. “Deze nieuwe bredere tunnel ligt naast de bestaande koker, die ondertussen omgevormd werd tot een fietstunnel, een project van de stad Zottegem en de provincie Oost-Vlaanderen. Vrijdagavond gaan beide tunnels open. De laatste afwerkingen gebeuren nog in de loop van de komende dagen. De nieuwe tunnels zorgen voor meer veiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer", zegt woordvoerder van Infrabel Charlotte Verbeke.