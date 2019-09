Nieuwe schoolbibliotheek in basisschool Bevegem Frank Eeckhout

04 september 2019

07u28 0 Zottegem Omdat GO! Basisschool Bevegem dit schooljaar deelneemt aan een intensief leesproject (List) werd een eigen schoolbibliotheek ingericht. De vriendenkring van de school zorgde mee voor de financiering.

“Bij steeds meer kinderen is lezen niet meer vanzelfsprekend. De kwantiteit van het lezen gaat achteruit, maar dit heeft tevens invloed op de kwaliteit. Leesbeleving, leesbegrip en de betrokkenheid van de leerlingen nemen in dit project een belangrijke plaats in. Ons doel is om gemotiveerde en zelfstandige lezers te vormen. Mijn team zal dit alles in goede banen leiden en een echte leescultuur creëren in onze basisschool", zegt directeur Steven Ghys.