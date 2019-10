Nieuwe productiehal voor SanoRice: verankering in Zottegem verzekerd Na ziekenhuis tweede grootste private werkgever in Egmontstad Frank Eeckhout

13 oktober 2019

14u03 0 Zottegem Met vuurwerk en een personeelsfeest heeft rijstkoekenproducent SanoRice in Zottegem haar nieuwe productiehal ingehuldigd. “Op termijn willen we onze omzet verdubbelen en creëren we hierdoor ongeveer 130 extra jobs”, zegt General Manager Rudi De Praetere.

SanoRice vestigde zich in 2003 in de industriezone langs de N42. De eerste rijstwafels rolden echter al in 1986 van de band. Dat was toen nog in de Geraardsbergse deelgemeente Idegem. Als gauw bleek de ruimte daar te krap en in 2001 kocht SanoRice in Zottegem een oude kartonfabriek op. Op het stuk grond daarnaast werd een nieuwe fabriek gebouwd en in 2003 verhuisde de productie van Idegem naar Zottegem. Om aan de groeiende vraag naar rijstwafels te kunnen voldoen, besliste SanoRice in 2018 een nieuwe productiehal met acht productielijnen te bouwen. Die productiehal werd zaterdag ingehuldigd met een personeelsfeest.

“Eén van die productielijnen is nu al operationeel. De tweede moet dat binnen een tweetal weken zijn. Tegen eind volgend jaar moeten er vijf in werking zijn", zegt General Manager Rudi De Praetere (58). “Dit jaren namen we al 40 extra werkkrachten in dienst. Hierdoor staat de teller op 230 personeelsleden. Daardoor zijn we, na de stad en het ziekenhuis, de tweede grootste werkgever in Zottegem. Maar als we die andere productielijnen willen bemannen, hebben we nog heel wat extra werkkrachten nodig. Enomdat het best wel moeilijk is om aan personeel te geraken, hebben we een tijdje geleden een recruter in dienst genomen. Die schuimt niet enkel in de regio de markt af. Er wordt ook volop gerecruteerd in het buitenland", zegt de General Manager.

Met een marktaandeel van ruim 50 procent is SanoRice koploper in Europa. “Daarnaast hebben we ook een stevige voet aan de grond in Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika. Slechts 5 procent van onze productie is voor de Belgische markt. Koop je vandaag in Europa ergens een rijstwafel, dan heb je één kans op twee dat die van SanoRice komt.” Heeft de rijstkoekenproducent dan geen schrik voor de gevolgen van de nakende Brexit? “Zolang er geen invoertaksen geheven worden, riskeren we alleen maar wat tijd te verliezen aan de douane. Ook administratief zal dat voor meer werk zorgen. Maar we zijn erop voorbereid", geeft De Praetere nog mee.

Tijdens de officiële plichtplegingen kregen ook Minister Alexander De Croo en burgemeester Jenne De Potter het woord. “SanoRice is één van de grootste werkgevers in de regio. Dat het bedrijf ervoor kiest om hier een nieuwe productiehal te bouwen, wil zeggen dat ze in Zottegem gaan blijven. Die verankering zorgt voor werkzekerheid bij heel wat mensen uit de streek. Verder willen we SanoRice ook helpen met het vinden van extra werkkrachten. We gaan van start met een nieuw project rond activering van langdurig werklozen. Hiervoor kunnen we misschien afspraken maken met SanoRice", zegt burgemeester De Potter.