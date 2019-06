Nieuwe DJ-stage op Rock Zottegem met mix van urban en funky house Frank Eeckhout

09u51 2 Zottegem Rock Zottegem pakt uit met een gloednieuwe DJ-stage. “Met een mix van urban en funky house belooft het een zwoel dansfeest te worden aan Lamoral”, verwacht organisator Kurt De Loor.

De voormalige DJ-village wordt dit jaar niet alleen in een nieuw jasje gestoken wat productie betreft, het podium kreeg een nieuwe naam mee en ook op het vlak van programmatie zijn er heel wat nieuwtjes te rapen. “Dance en urban worden de laatste jaren steeds belangrijker, ook op klassieke rockfestivals. Als Rock Zottegem houden we graag de vinger aan de pols en hebben we daarom een nieuwe partner onder de arm genomen: Never Grow Up", zegt Kurt De Loor.

Dat nieuwe Zottegems collectief is er samen met Rock Zottegem in geslaagd een totale make-over waar te maken. “Het publiek mag zich verwachten aan een vernieuwende set-up die zich kan meten met de betere dancefestivals. Wij verwelkomen dit jaar de dance- en urbanliefhebbers aan het gloednieuwe Lamoral-podium, een tweede volwaardige dance stage naast onze vertrouwde Crazy Main. Op vrijdag 5 juli worden internationale kleppers er ondersteund door de crème de la crème van de Belgische dancescene. Dj’s van dienst zijn Konna, Maxime Lany, Cloonee (UK) en Nico Morano. Het Italiaanse duo Mathame, bekend van de Afterlife party’s op Ibiza, zijn naast Tomorrowland exclusief op RZ in België te vinden en sluiten de hoogmis op vrijdag af. Op zaterdag wordt de muziek verzorgd door Black Mamba (Stubru), Vunzige Deuntjes Soundsystem (NL) , DC Salas, Kaptain E-Glow, Enzo Siffredi (UK) en Jay Baker", laat de organisator weten.

Voor de volledige line-up, tickets en meer info, kan je terecht op www.rock-zottegem.be.