Nieuwe communicatiekanalen in strijd tegen Corona Frank Eeckhout

17 april 2020

12u24 0 Zottegem De stad Zottegem gaat twee nieuwe communicatiekanalen gebruiken in de strijd tegen Corona. “We willen echt iedereen bereiken. De communicatiekanalen kunnen na de coronacrisis trouwens ook nog van pas komen", zegt schepen van Communicatie Brecht Cassiman (N-VA).

Alle Zottegemnaren vinden volgende week een corona infoflits in de brievenbus. “Hiermee willen we onze inwoners informeren over de federale, Vlaamse, en stedelijke maatregelen in de strijd tegen Corona. We starten ook met een nieuwsbrief per e-mail: nu voornamelijk gericht op de corona-evolutie, maar later ook gericht op specifieke informatie over stedelijke activiteiten, wegenwerken en andere zaken die onze inwoners aanbelangen. Hiervoor is het wel belangrijk dat onze inwoners zich inschrijven via www.zottegem.be/nieuwsbrief", zegt schepen Brecht Cassiman.