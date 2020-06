Nieuwe brochure van CC Zoetegem komt met de fietskoerier Frank Eeckhout

02 juni 2020

16u34 0 Zottegem CC Zoetegem maakt zich achter de schermen klaar voor een nieuw cultureel seizoen. “Hoe dit seizoen precies zal verlopen weten we nog niet, want ook wij staan voor een aantal ongekende uitdagingen. Maar we geloven dat mensen zin hebben in theater en muziek, in ontmoeten en in ontspanning. Zaal Rhetorica is op dit moment leeg, maar de planning voor volgend seizoen staat vol", zegt schepen van cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

Iedere inwoner van Zottegem krijgt in de loop van deze week de seizoensbrochure in de bus. De bedeling van de brochure gebeurt door een fietskoerierdienst. “Met alweer een pak mooie namen zoals Kommil Foo, Stef Kamil Carlens, Walter Baele, Tine Reymer, Maaike Cafmeyer, Johan Verminnen, Jan De Smet, Steven Van Herreweghe hebben we voor iedereen wat wils. Een kant-en-klaar plan van aanpak voorleggen is op dit moment heel moeilijk. We weten immers nog niet hoe de coronacrisis verder zal evolueren. We hopen in september terug de draad te kunnen oppikken want ook de cultuurliefhebber wil plannen maken. Uiteraard is er nood aan duidelijke richtlijnen en moeten alle omstandigheden veilig zijn. We bekijken hoe we iedere voorstelling in de meest ideale omstandigheden kunnen laten plaatsvinden, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Misschien op een alternatieve locatie, misschien met beperkt publiek? Kunnen voorstellingen als gevolg van de coronacrisis alsnog niet plaatsvinden, dan zoeken we de meest haalbare oplossing", zegt schepen Lieselotte De Roover.

Alvast reserveren

De ticketverkoop start op maandag 15 juni vanaf 9 uur via de webshop van Zottegem en de UiTBalie (uitbalie@zottegem.be). “Voorlopig vragen we alvast je zitje te reserveren. Zodra we weten of een voorstelling kan doorgaan en in welke omstandigheden, kunnen we je reservatie definitief maken en na betaling je tickets bezorgen. Uiteraard volgen we alle officiële maatregelen op de voet en organiseren we het theaterbezoek in functie daarvan. De meest actuele info kan je steeds nalezen via de facebookpagina van CC Zoetegem en www.cczoetegem.be", geeft schepen De Roover nog mee.