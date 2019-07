Nieuwe brandweerkalender vermeldt meer dan alleen maar de datum Frank Eeckhout

25 juli 2019

15u13 3 Zottegem De kalender 2020 van Brandweer Zottegem wordt veel meer dan een gewone kalender. “Niet alleen is er de extra datum (29 februari) maar je vindt er heel wat nuttige en sensibiliserende informatie in terug", zegt Dries Covent.

Vanaf augustus gaan de brandweermannen en -vrouwen terug op stap. Voor 4 euro steun je hen niet alleen, maar krijg je ook heel wat interessante info die je best dicht bij de hand hebt. “Het is een kalender die zeker de moeite wordt om uit te hangen. Naast de datum geven we heel wat andere informatie mee. Hoe je veilig de barbecue kan aansteken, waarop je moet letten bij het plaatsen van rookmelders of wat te doen bij een wespennest. Het zijn maar enkele van de tips die we meegeven om de (brand)veiligheid te bevorderen", vertelt Dries Covent.

Wie dat wenst, kan vanaf vandaag ook een kalender aanvragen via de website www.brandweerzottegem.be of door te mailen naar vriendenkring@brandweerzottegem.be. Brandweer Zottegem blijft ook investeren in nieuwe collega’s. Voel je het kriebelen om je in te zetten bij de brandweer? Of ken je iemand die geïnteresseerd is? Neem dan gerust contact op via de website van onze hulpverleningszone waar je ook meer informatie terugvindt: www.bvlar.be/vactatures/word-brandweerman.