Nieuwbouwproject vzw De Bron van start Frank Eeckhout

15 juli 2019

11u21 0 Zottegem De bouw van het nieuwe project van vzw De Bron in de Marie Popelinstraat in Zottegem is gestart.

Vzw De Bron trekt in de Marie Popelinstraat een nieuw woonzorgcentrum en kortverblijf op. “Er zal plaats zijn voor 70 bedden. Daarnaast opent ook een nieuw dagverzorgingscentrum de deuren. Daar kunnen 25 hulpbehoevende senioren ondersteuning krijgen. Ook een lokaal dienstencentrum is voorzien. Na de bouw van de assistentiewoningen en de dienstenchequeonderneming in 2017 realiseert De Bron hiermee de tweede fase van de zorgcampus in De Lelie", laat gedelegeerd bestuurder Roland De Bosscher weten. De nieuwbouw moet eind volgend jaar afgewerkt zijn.