Nieuwbouw of verbouwen? Plannen voor uitbouw oud schooltje tot Natuur- en Milieu-educatief Centrum nog niet definitief Frank Eeckhout

10 december 2019

15u50 2 Zottegem Het Zottegemse stadsbestuur weet nog niet hoe het oude en vervallen schooltje in Beisloven kan omgevormd worden tot Natuur- en Milieu-educatief centrum. “Als zou blijken dat een duurzame, ecologische renovatie niet haalbaar is binnen het budget, zullen we onze bouwplannen bijsturen en aanpassen. Een nieuwbouw is dan één van de denkpistes”, zegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V).

De renovatie van het oude schoolgebouw op de Beislovensite tot een Natuur- en Milieu-educatief Centrum blijft voor het stadsbestuur een bewust engagement. Maar hoe dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Dat het er komt, staat uitdrukkelijk in de beleidsverklaring die CD&V en N-VA bij het begin van deze legislatuur hebben voorgesteld. “Ook in het meerjarenplan dat we volgende week op de gemeenteraad bespreken, is de realisatie ervan opgenomen. De financiering gebeurt met eigen middelen, we hoeven hiervoor dus niet te lenen. Solva treedt op als bouwheer en volgt dus de werken nauwgezet op, weliswaar in overleg met de stad", zegt schepen Leen Goossens.

Van 753.000 naar 1,2 miljoen euro

Aanvankelijk had het stadsbestuur 753.000 euro voorzien om het klimaat- en milieuvriendelijke project te verwezenlijken. “Vorig jaar werd het dossier al een eerste keer aanbesteed. We ontvingen toen slechts twee offertes van geïnteresseerde aannemers die administratief echter niet in orde waren. Bovendien lag ook de reële bouwkost hoger dan aanvankelijk geraamd. Voor de zomer heeft de gemeenteraad principieel groen licht gegeven om de initiële raming op te trekken tot 1,2 miljoen euro en het dossier opnieuw aan te besteden. De oorspronkelijke plannen werden niet gewijzigd, er werd wel beslist om het dossier in verschillende percelen aan te besteden in plaats van in één groot geheel. Dit om de kostprijs te drukken", gaat de schepen verder.

Als blijkt dat een duurzame, ecologische renovatie niet haalbaar is binnen het nu voorziene bedrag, zullen we onze bouwplannen bijsturen. Een nieuwbouw in plaats van een renovatie is één van de mogelijke denkpistes, de volumes aanpassen een andere Schepen Leen Goossens

De aangepaste bestekken zijn ondertussen klaar en publicatie ervan zal normaal begin 2020 gebeuren. “De start van de werken en de effectieve realisatie hangt dus af van de nieuwe offertes die we zullen ontvangen. Ik wil er meteen aan toevoegen dat voor deze bestuursploeg het respecteren van de vooropgestelde budgetten zeer belangrijk is. Als zou blijken dat een duurzame, ecologische renovatie niet haalbaar is binnen het nu voorziene bedrag, zullen we onze bouwplannen bijsturen en aanpassen. De komst van een nieuwbouw in plaats van een renovatie is één van de mogelijke denkpistes, de volumes aanpassen is een andere optie. Hoe dan ook maken we binnen afzienbare tijd komaf met het vervallen schoolgebouw op Beisloven", belooft schepen Goossens.