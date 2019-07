Nieuw dit jaar op Dance D-Vision: een gratis festivaldag voor alle Zottegemnaren Ronny De Coster

01 juli 2019

07u42 0 Zottegem Alle inwoners van de stad Zottegem en haar deelgemeenten krijgen deze week een persoonlijke uitnodiging in de bus voor een gratis buurtfeest om op vrijdag 2 augustus. Met dit initiatief wil de nieuwe organisatie de buren kennis laten maken met het festival.

Dance D-Vision wordt sinds 2011 georganiseerd op het festivalterrein aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem en trok vorig jaar 20.000 bezoekers uit heel Europa. Liefhebbers van dance, house, urban en techno krijgen er een festivaldag bij deze zomer. Op de 9de editie van Dance D-Vision staan meer dan 120 DJ’s op vijf podia. De headliners van dit jaar zijn o.a. Henri PFR, Blasterjaxx, Lil’ Kleine, Lucas&Steve, Jebroer en Snollebollekes. Ook Anouk Matton, alias DJ MATTN en vriendin van de wereldberoemde DJ Dimitri Vegas, staat dit jaar opnieuw op de mainstage.

Buren gratis op vrijdag

Op vrijdag 2 augustus start het festival om 18.00 uur met een exclusieve pre-party voor de buren van Zottegem en de kampeerders op Dance D-Vision. De toegang op vrijdag voor de buren is gratis, maar bezoekers moeten zich wel op voorhand registreren. In overleg met de Stad Zottegem en de veiligheidsdiensten is er een beperkte capaciteit én per adres kan men voor maximaal 4 personen vanaf 16 jaar tickets reserveren.

Inschrijven voor het gratis buurtfeest kan vanaf vrijdag 5 juli, 18.00 uur via www.dance-d-vision.be/buurtfeest. Meer info over de gratis extra dag op Dance D-Vision is te verkrijgen per mail naar buurtfeest@dance-d-vision.be.

DJ gezocht

Samen met vi.be, een organisatie die jong talent speelkansen geeft, gaat het festival op zoek naar een DJ om op zondag 4 augustus de MNM Mainstage te openen. Die zoekactie past volledig in het thema van dit jaar: ‘The future is ours’.

“Bezoekers kunnen zich verwachten aan een verbluffend decor met futuristische speciale effecten. Dance D-Vision staat voor een totaalbeleving, waarbij de organisatie een droomwereld wil creëren waar bezoekers even al hun zorgen kunnen vergeten”, zegt Nico Nobels van Dance D-Vision.

Tickets

Dance D-Vision vindt plaats in het weekend van 2, 3 en 4 augustus. Voor een dagticket betaal je op zaterdag 67,5 euro en op zondag 65 euro. Combitickets kosten 95 euro. VIP-tickets kosten 130 euro per dag, met gratis streetfood. Wie twee dagen als VIP komt, betaalt 220 euro. In deze laatste ticketwave is in elk ticket voor 20 euro aan drank en eettokens begrepen.

Tickets en de volledige line-up zijn te vinden op www.dance-d-vision.be.