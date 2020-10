Nieuw concept eetfestijn N-VA Zottegem is een schot in de roos Frank Eeckhout

12 oktober 2020

16u31 1 Zottegem Met bijna 500 verdeelde maaltijden op haar alternatief eetfestijn heeft N-VA Zottegem bewezen dat ook in moeilijke omstandigheden met creativiteit en werkkracht veel mogelijk is.

In coronatijden een traditioneel eetfestijn organiseren is niet mogelijk. Daarom richtte N-VA Zottegem feestzaal de Bevegemse Vijvers coronaproof in om de bestelde maaltijden aan huis te bedelen. Dankzij de routeplanning software van Movetex werd deze klus geklaard met een minimum aan afgelegde kilometers. Cateringbedrijf Artcatering zorgde niet alleen voor lekker eten maar ook voor een puike organisatie van het hele gebeuren. “Het was te riskant om in deze coronacrisis te mikken op een klassiek eetfestijn. Je wist immers nooit hoe de coronacijfers in het najaar zouden evolueren toen we begin juli aan de voorbereidingen zijn begonnen. De huidige cijfers bewijzen dat dit een wijze beslissing was” zegt Matthias Diependaele.“

Een dertigtal geïnteresseerden nam deel aan de ‘groet & ontmoet’ met lokale N-VA-schepenen Evelien De Both, Brecht Cassiman en Evert De Smet en met Vlaams minister Matthias Diependaele. Samen hebben ze een woordje uitleg gegeven over de Zottegemse, de federale en Vlaamse politieke situatie van dit moment. “De sfeer in de Bevegemse Vijvers was uiteraard in niets te vergelijken met die van een traditioneel eetfestijn maar de ruime belangstelling toont aan dat het met creativiteit en de werkkracht van onze schitterende bestuursploeg ook in deze bijzondere omstandigheden mogelijk is om een eetfestijn te organiseren. Ondernemen en mensen blijven samenbrengen zit immers in de genen van N-VA Zottegem,“ voegt Peter Lagaert, coördinator van het hele gebeuren, toe.