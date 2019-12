Nieuw clubhouse luidt start van TC Zottegem 2.0 in Frank Eeckhout

05 december 2019

11u50 0 Zottegem De ingebruikname van een nieuw clubhouse luidt de start van TC Zottegem 2.0 in. “Met een moderne infrastructuur en een nieuwe werking is Tennisclub Zottegem 2.0 klaar voor de toekomst", zegt voorzitter David Van Der Meulen.

TC Zottegem startte in april met de bouw van een nieuw clubhouse. De tennisclub kreeg daarvoor een renteloze lening van 150.000 euro van het stadsbestuur. “Ons nieuw clubhouse met kleedkamers en sanitaire ruimte ligt centraal op de site. Vanuit het clubhouse heb je ook zich op de indoor tennisterreinen. Een dakterras, dat later nog gebouwd wordt, moet zicht geven op de outdoor terreinen. In het voorjaar komen er ook nog twee terrassen: eentje vooraan en eentje achteraan ter hoogte van de padelterreinen", vertelt David Van Der Meulen. De inhuldiging van het clubhouse vindt plaats op vrijdag 13 december om 19 uur. Ook sportief gaat het TC Zottegem 2.0 voor de wind want nu zondag spelen de dames Padel P100 de finale van Vlaanderen in Dilbeek.