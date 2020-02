Nieuw archieffonds in het Centrum voor Streekgeschiedenis Frank Eeckhout

05 februari 2020

18u04 0 Zottegem Het Centrum voor Streekgeschiedenis (CVS) een archieffonds rijker. Egmontvorser Aline Goosens doneerde al haar papieren aan het centrum in de Egmontstad.

Aline Goosens, medewerkster aan de ULB, doctoreerde in 1996, en publiceerde verschillende artikelen en monografieën over de onfortuinlijke heer van Zottegem. In 2012 kwam Aline samen met co-auteur Herman Vandormael naar het Zottegemse Egmontkasteel, waar zij samen een lezing gaven naar aanleiding van hun in 2007 gepubliceerde biografie “Slachtoffer van verraad en intrige. Graaf Lamoraal van Egmont, 1522-1568”.

“Toen ik in het voorjaar van 2016 samen met Peter Korten, voorzitter van de Weerts historische vereniging De Aldenborgh in het Europees Parlement een colloquium organiseerde over de graven van Egmont en Horne, kozen we Aline uit als één van de sprekers, naast Violette Soen van de KUL en Liesbeth Geevers van de Leidense Universiteit”, zegt Cultuurwerking Sotteghem-voorzitter Olivier Van Rode.

Schenking

Het was bij die gelegenheid dat Aline voorstelde om al haar onderzoeksmateriaal over de graaf aan Zottegem te schenken. “En vier jaar later reed ik dus naar Edingen, waar we mijn wagen volgeladen hebben met archiefdozen. Die heb ik dan zondag naar het Centrum voor Streekgeschiedenis op de Markt gebracht. Ik weet ook niet precies wat er allemaal in die dozen zit. Maar Aline heeft veel archiefonderzoek gedaan, niet alleen in het Rijksarchief te Brussel, maar ook in Simancas, in Spanje, en in Besançon, de thuisbasis van Kardinaal Granvelle. Ik vermoed dat daar een schat aan archiefstukken in zit.”

“We zijn enorm blij met deze belangrijke aanwinst voor ons CVS”, zegt Frency Uytterhaegen, beheerder van het Centrum. “Hiermee zetten we nog een belangrijke stap in de richting van een echt documentatiecentrum rond de Graaf van Egmont. Met deze papieren kunnen we geïnteresseerden van ver buiten Zottegem aanspreken en zo ons centrum verder op de kaart zetten”. Wie thuis nog oude papieren heeft, van welke aard ook, kan die altijd in het Centrum deponeren. Getuigen van ons verleden worden daar zorgvuldig geklasseerd, gedigitaliseerd en ontsloten.