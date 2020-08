Net als in vorige legislatuur: Dieter Everaert (Groen) verlaat gemeenteraad Frank Eeckhout

19 augustus 2020

Groen-gemeenteraadslid Dieter Everaert verlaat de Zottegemse gemeenteraad. Dat deed hij ook al in 2014. Ben Boone, die wegens ouderschapsverlof tijdelijk de plaats innam van Everaert, vervangt hem nu definitief.

Dieter Everaert bij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 als lijstduwer in de gemeenteraad gestemd voor Groen. “In de gemeenteraad heb ik de aandacht gelegd op ecologische thema’s zoals biodiversiteit, klimaat en waterbeleid. De geboorte van een tweede kindje weegt echter zwaar door, zeker in combinatie met mijn job als leerkracht en de job van mijn vrouw als huisarts in een wijkgezondheidscentrum. Het engagement in de gemeenteraad is niet te onderschatten en vraagt veel energie. Daarom kies ik nu voor een ondersteunende rol bij Groen Zottegem. Met ons bestuur bereiden we de gemeenteraden samen voor en ondersteunen we onze gemeenteraadsleden elk vanuit onze passie en kennis. Met Ben krijg ik een waardige opvolger", zegt Everaert.

Ben Boone heeft een passie voor zachte mobiliteit en dorpen op mensenmaat. Hij is een fervent fietser en zetelde al voor Groen in de verkeersraad van Zottegem. “De voorbije jaren heb ik vooral gewerkt rond mobiliteit en verkeersveiligheid. In juni wist ik de gemeenteraad te overtuigen om enkele verkeersveilige maatregelen goed te keuren in afwachting van grondige werken. In heel wat grote maar ook kleine steden zoekt het stadsbestuur actief naar slimme oplossingen om meer mensen op de fiets te krijgen en woonbuurten aangenamer te maken. In Zottegem ontbreekt een moderne visie op duurzame mobiliteit en stadsontwikkeling. De doorstroming van wagens krijgt te vaak voorrang op de verkeersveiligheid en woonkwaliteit van omwonenden. Daar wil mij voor inzetten", zegt Boone.