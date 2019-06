Nederlandse leerlingen fietsen door Zottegem voor het goede doel Frank Eeckhout

20 juni 2019

14u08 1 Zottegem Zestien leerlingen van het Willem van Oranje College uit Waalwijk eindigen hun eerste etappe van het fietsproject ‘cycle4children’ in Zottegem. Op dinsdag 25 juni geeft burgemeester Jenne De Potter het startschot voor de tweede etappe.

Het Willem van Oranje College uit Waalwijk, Nederland organiseert voor het 20ste jaar op rij het fietsproject ‘cycle4children’. Van 24 tot 28 juni fietsen 16 leerlingen van 15 tot 18 jaar en 6 begeleiders vijf dagen door Nederland en België voor het goede doel. Daarbij leggen ze meer dan 700 kilometer af. Hun eerste etappe leidt hen recht naar de wielerstreek bij uitstek, de Vlaamse Ardennen en ‘Dorp van de Ronde’ Zottegem. Wielrenster Marianne Vos geeft op maandag 24 juni het startsignaal waarmee het ‘Willempeloton’ zijn eerste etappe inzet van Waalwijk naar Zottegem, een fietstocht van ruim 180 kilometer. Een flinke uitdaging voor de leerlingen, want voor de meesten van hen is dit project de eerste kennismaking met de wielersport. Scouts Zottegem biedt deze moedige aspirant-coureurs een overnachtingsplek in scoutslokaal De Kim.

Op dinsdag 25 juni om 8.30 uur geeft burgemeester Jenne De Potter daar het startschot voor de tweede etappe. Die leidt de Nederlandse groep van Zottegem naar Sint-Joris-Weert. Tijdens de rit ontdekken ze de legendarische kasseistroken van de Paddestraat en de Lippenhovestraat. Ze gaan ook de uitdaging aan met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Dat doen ze voor twee goede doelen: het Team Finnspiration, dat ijvert voor verder onderzoek naar de spierziekte Duchenne, en de stichting Nieuwe generatie Brasil, die zich inzet voor kansarme kinderen uit São João del Rei. Vorig jaar fietste het Willempeleton 25.000 euro bij elkaar. Dat bedrag hopen ze dit jaar minstens te evenaren.

Wie deze jonge wielerweldoeners wil komen aanmoedigen, is meer dan welkom voor het startschot op 25 juni om 8.30 uur.