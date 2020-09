Na tegenvallende stickeractie: Rode Kruis rekent op financiële steun Zottegemnaar om werking te blijven garanderen Frank Eeckhout

15 september 2020

09u10 0 Zottegem Rode Kruis Zottegem trekt aan de alarmbel. Na de tegenvallende stickeractie is financiële steun broodnodig. “Door onze afdeling financieel te steunen, investeren de inwoners eigenlijk ook in henzelf. Want de kans dat iemand ooit hulp van het Rode Kruis nodig heeft, is best wel groot", zegt afdelingseconoom Anneleen De Buysser.

Deze week is de Lokale Steunactie van Rode Kruis Zottegem van start gegaan. Deze steunactie is een campagne waarbij de organisatie om financiële steun vraagt bij de inwoners van Zottegem. “Om te kunnen blijven helpen in de buurt", zegt Anneleen De Buysser. “Begin maart brak de coronacrisis uit in ons land en de impact daarvan op onze samenleving was en is niet te onderschatten. Ook voor de Rode Kruisafdeling van Zottegem zijn de gevolgen van deze gezondheidscrisis groot. Doordat de bekende stickeractie dit jaar, voor het eerst in 60 jaar, niet kon doorgaan zoals gepland, liep de organisatie heel wat inkomsten mis. Normaal is de jaarlijkse stickeractie onze belangrijkste bron van inkomsten. Vorig jaar nog bracht die actie 7.495 euro op, dit jaar amper 1.621,65 euro. Daarom zetten we nu alles op alles tijdens de Lokale Steunactie.”

Vorig jaar bracht de stickerverkoop 7.495 euro op, dit jaar amper 1.621,65 euro. Anneleen De Buysser

De afdeling hoopt voor deze campagne te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners uit Zottegem. “Zij krijgen binnenkort allemaal een brief in de bus, waarmee hen gevraagd wordt de afdeling financieel te steunen. Zo kan een deel van de verloren inkomsten goedgemaakt worden en kan de afdeling ook in de toekomst blijven helpen in de buurt. Door de lokale Rode Kruisafdeling een financieel duwtje in de rug te geven, investeren de lokale inwoners eigenlijk ook in zichzelf. Want elke euro gaat rechtstreeks naar de organisatie van eerstehulpopleidingen, de aankoop van medisch materiaal en de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen. De kans dat iemand het Rode Kruis ooit eens nodig heeft, is best groot en dan wil je professioneel en snel geholpen kunnen worden", besluit De Buysser.

Rode Kruis-Vlaanderen telt ondertussen meer dan 13.000 goed opgeleide Rode Kruisvrijwilligers. 60 daarvan zijn actief binnen de lokale afdeling van Zottegem. Ze helpen op evenementen en staan paraat bij rampen. Daarbovenop organiseren ze ieder jaar gratis eerstehulpopleidingen voor iedereen die wil en staan ze zo mee in voor de zelfredzaamheid van de inwoners van Zottegem.