Na tal van klachten: Finse piste krijgt nieuwe laag schors en voortaan gebeurt dat twee keer per jaar Frank Eeckhout

18 februari 2020

16u53 0 Zottegem De Zottegemse groendienst is dinsdag gestart met de heraanleg van de Finse piste aan de Bevegemse Vijvers. De looppiste leek eerder een modderpoel en was al enkele maanden een doorn in het oog van heel wat lopers. “De piste krijgt voortaan twee keer per jaar een nieuwe laag schors", zegt schepen van sport Brecht Cassiman.

Het was gemeenteraadslid Yana Giovanis (sp.a) die de erbarmelijke staat van der Finse piste aankaartte op de gemeenteraad in Zottegem. “De eerste klachten dateren van oktober vorig jaar. En onlangs vroeg een loper ons, na een val, om de staat van de Finse piste aan te kaarten op de gemeenteraad. Het is duidelijk dat de Finse piste reeds geruime tijd geen onderhoud meer heeft gehad. Er is niet alleen het complete gebrek aan schors, het pad zelf ligt er intussen ook schots en scheef bij. De slechte staat van de piste afschuiven op het weer moet de stad niet doen want de pistes in Herzele, Brakel en Zwalm liggen er wel perfect bij. Het is ook daarom dat de Zottegemse lopers steeds vaker uitwijken naar onze buurgemeenten om hun conditie te onderhouden", stelt Giovanis vast.

Volgens haar werd de slechte staat van de piste al door verschillende lopers gemeld aan het stadsbestuur. “Hun klachten kregen echter geen gehoor. Die Finse piste heeft een structureel onderhoud nodig en geen oplapwerk. Twee tot drie grondige onderhoudsbeurten per jaar zijn zeker geen luxe", zegt Giovanis.

In Herzele, Brakel en Zwalm liggen de Finse pistes er wel perfect bij. Daarom wijken de Zottegemse lopers steeds vaker uit naar onze buurgemeenten om hun conditie te onderhouden Gemeenteraadslid Yana Giovanis (sp.a)

En kijk, de woorden van het gemeenteraadslid zijn nog niet koud of arbeiders van de groendienst zijn al bezig met het vernieuwen van de schors.

Uitbreiding

“Maar dat heeft allerminst te maken met de tussenkomst van sp.a op de gemeenteraad", weerlegt schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA) het gejuich van de socialisten. “Die beslissing is een paar maanden geleden al genomen. Er werden prijsoffertes gevraagd voor het leveren van de schors en met de goedkoopste leverancier hebben we een contract afgesloten. Het is de bedoeling om de schors twee keer per jaar door onze eigen groendienst te laten vernieuwen. Maar omdat de piste amper 500 meter lang is, krijg je snel uitholling. Daarom voorzien we ook tussentijdse herstellingswerken. Daarnaast hebben we ook budget voorzien om de Finse piste uit te breiden. Dat kan op de huidige locatie zijn maar evengoed kan er een nieuwe piste komen aan het nieuwe sportcomplex dat we voor ogen hebben", zegt schepen Cassiman.