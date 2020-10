Na overleg met alle betrokkenen: geen carnaval in Zottegem en deelgemeenten Frank Eeckhout

01 oktober 2020

10u32 0 Zottegem Na veelvuldig en uitgebreid overleg heeft het stadsbestuur beslist om carnaval Zottegem te annuleren. Ook de Driekoningenloop in Sint-Goriks-Oudenhove en de carnavalsstoeten in Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove gaan niet door. “In de huidige omstandigheden kunnen wij geen veilige carnavalsstoet of -viering organiseren", motiveert burgemeester Jenne De Potter deze beslissing.

Carnaval of geen carnaval? De Zottegemse carnavalisten keken met grote belangstelling uit wat het stadsbestuur zou beslissen in deze coronatijden. Traditioneel rijden de praalwagens al de eerste zaterdag van het nieuwe jaar door het centrum van de stad. De avond voordien is er ook de Driekoningenloop in deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove waar de carnavalisten een eerste keer hun kostuum aantrekken. Een weekend later volgen nog de stoeten in Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove. “Het is met spijt in het hart dat wij de beslissing nemen om carnaval 2021 te annuleren", steekt Jenne De Potter van wal. “Carnaval is traditioneel een bijzonder fijne feestelijke periode. De stoeten zijn jaar na jaar van bijzonder hoogstaand niveau en trekken vele duizenden bezoekers. Het coronavirus en de stijgende curve gooien ook hier echter roet in het eten. De volksgezondheid moet voorop staan.”

Met deze beslissing is het stadsbestuur niet over één nacht ijs gegaan. “Dit is een weloverwogen beslissing, een beslissing van het gezond verstand. Wij hebben hiervoor uitgebreid overlegd met de Carnavalsraad, en de respectievelijke feestcomités van Zottegem, Sint-Goriks-Oudenhove, Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove. Iedereen kwam tot dezelfde conclusie: in de huidige omstandigheden kunnen wij geen veilige carnavalsstoet of carnavalsviering organiseren,” zegt De Potter. Volgens Martine Van Den Broucke, voorzitter van de Carnavalsraad, maakten ook de carnavalsgroepen zich zorgen over een carnaval in coronatijden. “Er is het gezondheidsrisico voor hen zelf en voor de toeschouwers. Maar ook de werken aan de carnavalswagens kunnen niet coronaproof gebeuren. Wij steunen dan ook volmondig de beslissing van het stadsbestuur", zegt ze.

Ook het Zottegems Feestcomité treurt mee. “Jammer maar het is een logische beslissing", vindt voorzitter Lieven Buysse. “Carnaval Zottegem moet plezier en creativiteit brengen, geen besmettingen. We zullen ons carnaval dus een jaar moeten overslaan. Een light versie van de Zottegemse stoet organiseren is ook niet aangewezen. We willen geen flauw afkooksel brengen. Carnaval Zottegem staat voor kwaliteit en daarop willen we absoluut niet inboeten.” Deze beslissing is eveneens een opdoffer voor de horeca. “Voor hen is carnaval een topmoment. Maar carnaval vieren, zittend aan tafel en met beperkt gezelschap is uiteraard niet wat het zou moeten zijn. We kijken al uit naar januari 2022 en hopen dan opnieuw Zottegem als carnavalsstad in de kijker te zetten", besluit schepen van Feestelijkheden Evelien De Both (N-VA).