Na 30 jaar zelf het stadsperkje voor zijn huis te snoeien, vraagt Piet de stad het over te nemen: “Ik dacht eerst dat het een grap was, maar ze komen pas helpen in januari 2021” Frank Eeckhout

22 juli 2020

11u55 0 Zottegem Al 30 jaar onderhoudt Piet Van der Spiegel (61) het perkje van de stad voor zijn woning in de Isidoor Teirlinckstraat in Zottegem, maar ondertussen wordt het werkje fysiek te zwaar voor hem. Hij vroeg de stad te komen, maar de groendienst heeft geen tijd om te komen snoeien. “Al van in februari vraag ik om twee bomen voor mijn huis te komen snoeien, maar voor 15 januari 2021 lukt dat niet. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar het blijkt waar te zijn", vertelt Piet.

Piet Van der Spiegel woont al ruim 30 jaar in de Grote Lage, een wijk aan de rand van het Zottegemse stadscentrum. “Al die tijd heb ik de struiken en bomen gesnoeid in het perkje voor mijn woning. Op 17 februari stuurde ik een mail naar de groendienst met de vraag om twee bomen in het perkje voor mijn woning te komen snoeien. De takken hingen toen al in mijn voortuin en duwden tegen de gevel van de woning naast mij. Tot vorig jaar snoeide ik de takken zelf, maar de ouderdom en mijn fysieke toestand laten dat niet meer toe. De struiken in het perkje snoeien lukt nog net, maar in die bomen kruip ik niet meer. Trouwens, na 30 jaar vrijblijvende snoeiwerken, mag de stad ook wel eens iets doen. Nooit hebben we gesakkerd over de bladeren die we in de herfst moesten opruimen maar geloof me, ook dat begint te wegen", vertelt Piet.

Standaardmail

Als antwoord kreeg de zestiger een standaardantwoord waarin te lezen stond dat de mail goed ontvangen was en zo snel mogelijk behandeld ging worden. “Op 26 februari krijg ik een mail met de melding dat de eerstvolgende snoeiperiode van alle bomen in de Grote Lage pas voorzien is in het volgende snoeiseizoen tussen 15 januari en 15 maart 2021. Het feit dat er takken over mijn perceel hangen en dat ik drie volle GFT-containers met afgevallen bladeren had, deert de stad dus niet. Ik heb die snoeiwerken 30 jaar lang gedaan omdat ik graag een nette tuin heb, niet omdat ik het graag doe. Het zou ook beter zijn, indien de stad de struiken zou vervangen door een grasperk, wat heel wat minder belastend is in onderhoud", besluit Piet.

Het stadsbestuur blijft echter bij haar standpunt om de bomen pas volgend jaar te snoeien. “De groendienst en milieudienst zijn nogmaals ter plaatse geweest, maar blijven bij het standpunt dat de bomen pas in het volgend snoeiseizoen (begin 2021) moeten worden gesnoeid. Op dit moment is dit nog niet of niet meer aangewezen. We hebben wel afgesproken dat er in de hele wijk bladkorven zullen worden geplaatst komende herfst, zodat bladeren daarin kunnen worden gelegd en niet in de eigen GFT-container moeten worden gestopt. Het vervangen van de struiken door een grasperk wordt in overweging genomen", laat de stad weten.