N42 pas om 1 uur terug open na ongeval met tankwagen Frank Eeckhout

07 februari 2020

11u36 0 Zottegem De N42 tussen de Leenstraat in Grotenberge en de rotonde in Godveerdegem ging in de nacht van donderdag op vrijdag pas om 1 uur terug open nadat een tankwagen er helemaal uitbrandde. De 33-jarige chauffeur kwam daarbij om het leven.

Het overpompen van de resterende huisbrandolie in de tankwagen nam meer tijd in beslag dan voorzien. “Dat kwam omdat de huisbrandolie door de felle brand verhit was. Ook de vaststellingen van de verkeersdeskundige duurden een hele tijd. Pas toen de vrachtwagen getakeld en alles opgeruimd was, kon N42 richting Geraardsbergen terug opengesteld worden voor het verkeer", zegt burgemeester Jenne De Potter. Bij de brand liep ook het wegdek heel wat schade op. Agentschap Wegen en Verkeer bracht al signalisatie aan langs de weg en zal de nodige herstellingen zo snel mogelijk uitvoeren.