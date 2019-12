N-VA Zottegem steunt Lichtpunt en Idosa op kerstmarkt Frank Eeckhout

05 december 2019

07u58 0 Zottegem N-VA Zottegem heeft van vrijdag 13 tot zondag 15 december een standje op de kerstmarkt in Zottegem. De opbrengst gaat naar de vzw Lichtpunt en Idosa.

Onder impuls van de N-VA-schepenen Evelien De Both en Brecht Cassiman zit de kerstmarkt in Zottegem dit jaar in een nieuw kleedje. De bestuurspartij biedt de bezoekers soep, een breugeliaanse boterham en Kringskes aan, een biertje gebrouwd op vraag van de Sint-Gorikskring. Ook rookmelders kunnen aangekocht worden. De winst wordt in het kader van de Warmste week geschonken aan Lichtpunt Zottegem, dat kansarmen ondersteunt met voedselpakketten en Idosa, een Zottegemse vzw, die zich inzet voor dieren in nood.