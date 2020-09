N-VA stelt voor om terrassen ook tijdens de winter toe te laten Frank Eeckhout

12 september 2020

14u43 0 Zottegem Bestuurspartij N-VA gaat op de gemeenteraad voorstellen om terrassen in Zottegem ook tijdens de winter toe te laten.

Samuel Paul, die op maandag 21 september de eed aflegt als gemeenteraadslid voor N-VA, neemt al meteen een bijkomend punt mee naar zijn eerste gemeenteraad. “Na maandenlange sluiting mochten horecazaken beperkt weer openen. Een ramp, want heel wat cafés en restaurants zijn te klein om een rendabele capaciteit mogelijk te maken. toestemming om de terrassen uit te breiden en werd de terrasbelasting voor dit jaar kwijt gescholden. Omdat de coronacrisis nog lang niet verdreven is, stel ik voor om de terrassen ook in de winter toe te laten. . Zo geven we de horeca de kans om de schade die ze tijdens de lockdown hebben geleden, enigszins te recupereren”, zegt het toekomstig gemeenteraadslid.