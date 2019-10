Muzikale kroegentocht langs acht Zottegemse café’s Frank Eeckhout

31 oktober 2019

11u39 0 Zottegem De jeugdraad organiseert op vrijdag 15 oktober een muzikale kroegentocht langs acht Zottegemse café’s. “De kroegentocht wordt afgesloten met een fuif in jeugdhuis De Muze", zegt voorzitter Elke Van Waeyenberge.

Met de organisatie van deze kroegentocht wil de jeugdraad bijdragen tot levendig en bruisend Zottegem. “Naast advies geven aan het stadsbestuur organiseert de jeugdraad ook tal van activiteiten voor jongeren. “De kroegentocht kadert in de doelstelling “Podiumkansen creëren voor jongeren”. Daarnaast wil de jeugdraad via deze actie de lokale jongerencafé’s in de kijker zetten. Aan de jeugdcafé’s vragen we om lokaal muzikaal talent in de kijker te zetten. De groep speelt telkens een half uur, houdt dan een pauze en beklimt opnieuw het podium. Per café worden drie optredens voorzien", vertelt Elke Van Waeyenberge.

Om deel te nemen aan de kroegentocht moet een t-shirt gekocht worden. “Die zijn ontworpen door de jeugdraad en worden voor 10 euro verkocht in de deelnemende café’s en bij de leden van de jeugdraad. Met het t-shirt krijg je overal een gratis consumptie. En op de afsluitende fuif geeft de jeugdraad nog een gratis vat", besluit Elke.