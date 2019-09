Motorrijder zwaargewond na botsing met vrachtwagen op N42 Frank Eeckhout

17 september 2019

09u23 62 Zottegem Een motorrijder raakte dinsdagmorgen omstreeks 7.45 uur zwaargewond nadat hij op de N42 tijdens een inhaalmanoeuvre tegen een vrachtwagen botste. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door een team van de mug.

De 45-jarige S.D.S uit Laarne reed met zijn motor richting Zottegem. Een paar honderd meter voor kruispunt Het Vosken in Oombergen maakte de man een inschattingsfout bij een inhaalmanoeuvre. Hij botste daarbij frontaal op een vrachtwagen. Een vrachtwagenchauffeur die achter de motard reed, blokkeerde meteen de rijbaan om het slachtoffer te beschermen tegen een tweede aanrijding. Meteen na het ongeval ontstond in beide richtingen een grote file. Politie, ziekenwagen, mug en brandweerposten Zottegem en Brakel waren snel ter plaatse . Nadat de motorrijder de eerste zorgen kreeg toegediend, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem. Hij verkeert niet in levensgevaar. Of de man een stilstaande file voorbijreed, wordt nog onderzocht door de politie.