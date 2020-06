Motorrijder rijdt 101 kilometer per uur waar hij 50 mag LDO

05 juni 2020

13u20 0 Zottegem Een 36-jarige man uit Oosterzele is in de politierechtbank veroordeeld tot een maand rijverbod voor alle categorieën behalve B en een effectieve boete van 320 euro.

De man krijgt de straf omdat hij in september 2019 met zijn motor 101 kilometer per uur reed waar hij 50 mocht. “Het ging eigenlijk om een testrit”, legt zijn advocaat uit. “Er was een kabel losgekomen in de motorfiets. Dat was ondertussen hersteld en mijn cliënt wou testen of de kabel nog loskwam door een paar keer op te trekken.” De man beseft zelf dat zijn snelheid veel te hoog lag. Door het rijverbod zal hij een maand niet met zijn motor kunnen rondrijden.