Mondmaskers verplicht op wekelijkse markt in Zottegem Frank Eeckhout

18 juli 2020

15u00 6 Zottegem In de aanhoudende strijd tegen het coronavirus, blijft waakzaamheid en voorzichtigheid nog steeds heel belangrijk. Om verspreiding van het virus te beperken, heeft burgemeester Jenne De Potter (CD&V) beslist dat bezoekers van de wekelijkse markt op dinsdag verplicht een mondmasker moeten dragen.

Vanaf de volgende markt op dinsdag 21 juli, is het bij burgemeestersbesluit verplicht voor alle bezoekers om een mondmasker te dragen. “Het dragen van een mondmasker was al verplicht voor de marktkramers, dat wordt nu ook zo voor alle bezoekers aan de wekelijkse markt. Ondanks de voorzorgsmaatregelen en controles werd op de voorbije markten vastgesteld dat de social distancing en opgelegde looprichting niet altijd gerespecteerd worden. Dat vergroot het risico op verdere verspreiding van het virus. Het aantal besmettingen in ons land is ook opnieuw stijgend waardoor extra waakzaamheid nodig is”, zegt burgemeester Jenne De Potter.

Naast het verplichte mondmasker blijven de gekende veiligheidsmaatregelen van kracht: eenrichtingslijnen volgen, afzonderlijke toe- en uitgangen, handen wassen, 1.5 meter afstand houden wat cruciaal blijft en niet langer aanwezig zijn dan nodig. “Los van deze verplichting op de dinsdagmarkt vragen we alle inwoners met aandrang om steeds alle maatregelen goed te volgen, deze zijn genomen voor het algemeen welzijn van iedereen. Het coronavirus is nog steeds aanwezig, dus respecteer de veiligheidsregels en draag een mondmasker op openbare plaatsen wanneer de noodzakelijke afstandsregels moeilijk kunnen worden gerespecteerd. Zo verminder je het risico op verspreiding en bescherm je elkaar", besluit De Potter.