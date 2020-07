Mondmasker verplicht op recyclageparken ILvA Frank Eeckhout

27 juli 2020

10u48 0 Vlaamse Ardennen ILvA laat weten dat vanaf maandag 27 juli tijdens een bezoek aan de recyclageparken van ILvA verplicht een mondmasker moet gedragen worden.

De mondmaskerplicht is aanvullend op de reeds geldende maatregelen. Kom alleen naar het recyclagepark of breng hooguit één persoon mee voor het helpen afladen van de afvalstoffen. De parkwachters mogen niet helpen bij het uitladen. Sorteer thuis en beperk je tijd op het park. Breng geen afval dat via de huis-aan-huisinzameling kan aangeboden worden. Er is een beperking van het aantal voertuigen per recyclagepark, met bijbehorende wachtrij en cash betalen is niet mogelijk. Hechtgebonden asbest wordt slechts toegelaten op 3 recyclageparken van ILvA (Erpe-Mere, Denderleeuw en Geraardsbergen), mits afspraak en verpakt in doorzichtige verpakking. Alle info is te vinden op www.ilva.be.