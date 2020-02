Moeder van twee kinderen verspreidt kinderporno: “Maar ik wilde alleen maar vriendinnen waarschuwen” LDO

17 februari 2020

12u40 3 Zottegem Het parket vordert een celstraf van zes maanden en een boete van vierduizend euro met uitstel voor een 45-jarige moeder van twee kinderen. De vrouw uit Zottegem heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van kinderporno, maar deed dat naar eigen zeggen om anderen te waarschuwen.

De Zottegemse verstuurde een filmpje waarin een baby seksueel wordt misbruikt naar vier vriendinnen. “Ze wilde hen waarschuwen om voorzichtig te zijn en hun kinderen niet aan eender wie mee te geven voor opvang”, verduidelijkt de procureur. “Maar ook al had ze goede intenties, het blijft een strafbaar feit.” De procureur vordert daarom een celstraf van zes maanden en een boete van vierduizend euro, allebei met uitstel.

De moeder barstte in de rechtbank in tranen uit. Ze benadrukte hoe erg ze de beelden in de video vond en dat ze net daarom anderen wilde waarschuwen. Haar advocaat vraagt aan de rechtbank om haar vrij te spreken omdat ze geen verkeerde bedoelingen had. “Deze fout mag niet de rest van haar leven hypothekeren”, klinkt het. De vrouw kent op 16 maart haar straf.