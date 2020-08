Minister Weyts investeert 348.500 euro in Zottegemse scholen Frank Eeckhout

25 augustus 2020

11u14 0 Zottegem Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 315.000 euro in Vrije Basisschool Grotenberge en 33.500 euro in BUSO Sint-Franciscusschool in Velzeke.

Onderwijsminister Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Zottegem ten goede. “Voor de Sint-Franciscusschool die te maken kreeg met een brand, is deze ondersteuning meer dan welkom. VBS Grotenberge investeerde in een nieuwe vleugel met een prachtige sportzaal”, zegt gemeenteraadslid Cynthia Van den Steen (N-VA).