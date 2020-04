Minister Weyts investeert 122.500 euro in Andreasschool Strijpen voor aankoop parochiehuis Frank Eeckhout

27 april 2020

16u33 2 Zottegem Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 122.500 euro voor de aankoop van het parochiehuis van Strijpen. “Dat sluit aan op de Andreasschool en kan gebruikt worden voor de uitbreiding van deze dorpsschool", zegt Zottegemse fractieleider Cynthia Van den Steen (N-VA).

Vlaanderen investeert deze regeerperiode 500 miljoen euro extra in schoolinfrastructuur. Die investeringsgolf is ook in Zottegem voelbaar. “In deze coronatijden zijn we nog meer dan vroeger bewust van het belang van sterk onderwijs. Degelijke infrastructuur is hiervoor natuurlijk een basisvoorwaarde", meent Cynthia Van den Steen. Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn.