Minister Matthias Diependaele en zijn gezin ‘strappen’ mee Frank Eeckhout

18 september 2020

10u39 0 Zottegem Vandaag is het Strapdag en ook Vlaams minister Matthias Diependaele is samen met zijn vrouw op de fiets gesprongen om de kinderen naar school te brengen.

Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets of step naar school. De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. De campagne is een vast onderdeel van de Week van de Mobiliteit. Matthias Diependaele pompte de banden van zijn fiets nog eens op en vergezelde echtgenote Kelly en de kinderen naar BS Graaf van Egmont, waar ze school lopen. “We doen dat wel vaker, vooral bij mooi weer. Gelukkig gaat het vooral bergaf. Daarna spoor ik dan naar Brussel. Terugkeren is zo plezant niet. Het loopt meestal tegen de nacht aan en het is bergop", weet Diependaele.