Minister Diependaele steekt handje toe in bakkerij op Dag van de Ondernemer Frank Eeckhout

22 november 2019

10u46 0 Zottegem Minister Mathhias Diependaele (N-VA) ging vrijdagochtend een handje toesteken in bakkerij Sint-Anna in Zottegem. Met deze actie erkent hij het belang van de ondernemers voor onze maatschappij en economie.

Vrijdag 22 november: Dag van de Ondernemer, een dag waarop heel wat politici een tandje bijsteken en ook de handen uit de mouwen steken bij één of andere zelfstandige. Matthias Diependaele koos voor bakkerij Sint-Anna in zijn thuisstad. Hij wierp niet alleen een blik achter de schermen maar stak ook een handje toe in het bakkersatelier en in de winkel. Hij kocht ook koffiekoeken, die hij meenam naar de ministerraad van de Vlaamse regering. “Ik heb bijzonder veel bewondering voor onze ondernemers. Ze tonen inzet, durf en doorzettingsvermogen. Ze maken stuk voor stuk een onmisbaar, belangrijk deel uit van ons dagelijks leven”, reageerde Diependaele na afloop.