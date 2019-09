Mini-voetballers van ‘middelbare’ leeftijd gezocht voor MVC Recrea Koen Moreau

24 september 2019

19u08 4 Zottegem Sam Naudts uit Burst en enkele andere inwoners uit Erpe-Mere, Lierde en Brakel zijn op zoek naar voetballers op hun mini-voetbalploegje MVC Recrea in Zottegem te versterken.

“Ons uitvalsbasis was Erpe-Mere, maar door gebrek aan plaats in sporthal Steenberg verkasten we naar sporthal De Bevegemse Vijvers. Aangezien enkele van onze spelers intussen in Brakel en Lierde wonen, ligt dat netjes in het midden”, vertelt Naudts.

Omdat enkele vaste spelers het lieten afweten, zoekt het amateurploegje versterking. “We spelen geen competitie, maar voetballen elke donderdagavond van 21 tot 22 uur onder elkaar.” De teams worden steeds door lottrekking samengesteld. “Wij kunnen gewoon voetballen, plezier maken en eens goed lachen.”

MVC Recrea zoekt daarom “enkele mannen van middelbare en iets minder middelbare leeftijd” om mee te sjotten. Zin om mee te spelen met Sam, Bart, Ward, Ruud, Koen, Nonkel – zijn echte naam kennen de spelers blijkbaar niet – en Jeroen? Laat dan iets weten aan sam.naudts@telenet.be.