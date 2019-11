Milieubewuste Sinterklaas komt met de trein naar Zottegem Frank Eeckhout

23 november 2019

15u59 0 Zottegem Sinterklaas is zaterdagmiddag met de trein aangekomen in het station van Zottegem enkele honderden kinderen stonden hem daar op te wachten.

Sinterklaas maakte zaterdag zijn intrede in Zottegem. Na een praatje met de kinderen trok de kindervriend door het centrum van de stad. De fanfare zorgde op verschillende plaatsen voor een gezellige en muzikale sfeer. Om 16 uur was er nog een ballenworp van op het balkon aan het stadhuis. Na zijn eerste bezoek aan Zottegem trekken Sinterklaas en zijn gevolg verder doorheen het land, maar op woensdag 4 december keren ze naar de Egmontstad terug: om 15 uur is er in het cultuurcentrum CC Zoetegem ‘Syntherklaas met Stijn’, een familieconcert voor jong en oud. Meer info daarover is te vinden op www.cczoetegem.be. Vanaf 16.30 uur verwacht Sinterklaas zijn fans voor een gezellige babbel in de bib.