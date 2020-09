Milieu- en Klimaatraad zoeken geëngageerde inwoners Frank Eeckhout

12 september 2020

11u07 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem gaat op zoek naar geëngageerde inwoners om hun schouders te zetten onder de Milieu- en Klimaatraad. “In oktober nodigen we iedereen uit die werkt rond de thema’s natuur, milieu en klimaat” kondigt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) aan.

Sinds mei 2019 engageren alle 21 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen zich in het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Solva en Streekoverleg gaan alle deelnemende gemeenten voor een vermindering van 40% Co²- uitstoot op hun grondgebied tegen 2030. “Bij de opmaak van het klimaatplan werden alle Zottegemnaren uitgenodigd op een Klimaattafel, een participatiemoment waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om zijn of haar ideeën voor een klimaatvriendelijk Zottegem voor te stellen. De opkomst was bijzonder succesvol en daar werd de kiem gelegd voor een vernieuwing van de verouderde milieuraad en de opstart van een frisse Milieu- en Klimaatraad,” verduidelijkt schepen van Leen Goossens.

De Milieu- en Klimaatraad moet een nuttig instrument worden om dieper in te gaan op milieu-, duurzaamheids- en klimaatkwesties. “Naast het vervullen van een adviserende rol naar het stadsbestuur toe, zullen inspirerende ideeën ook echt vorm krijgen. Het doel van adviesraad is dus om zowel voorstellen te doen, advies te geven maar ook om initiatief te nemen om deze voorstellen ook effectief te organiseren in samenwerking met de stad In oktober nodigen we alle verenigingen uit die werken rond de thema’s natuur, milieu en klimaat. Ook scholen, vormingsorganisaties en beroepsorganisaties krijgen een plaats binnen de raad. En ook inwoners krijgen hun plaats in deze adviesraad", besluit de schepen.

Geïnteresseerden kunnen tot 1 oktober hun kandidatuur indienen via mail naar milieu@zottegem.be of per brief naar Dienst Milieu, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem.