Midlife Party verdwijnt en wordt Stars on 45: eerste editie donderdag in Studio Europa Frank Eeckhout

30 oktober 2019

12u23 0 Zottegem Het succesvolle concept Midlife Party verandert van naam en wordt Stars on 45. De inhoud van het concept blijft ongewijzigd: een unieke party voor 35+. “Maar de DJ’s zullen nu enkel vinylplaatjes draaien zoals vroeger, afgewisseld met videoclips uit de jaren 60 70 80 en 90. Back to the good times", knipoogt organisator Geert Van De Velde.

De Midlife Party werd 16 jaar geleden geboren en was aanvankelijk bedoeld als verjaardagsparty van enkele 40-jarigen. Al gauw ontpopte dit concept zich als dé party voor 35-plussers met drie succesvolle edities per jaar. “De voorbije 15 jaar hebben we als organisator getracht om zoveel mogelijk variatie te brengen. We hebben de Mildlife Party op verschillende locaties georganiseerd, waaronder Fuifzaal Bevegemse Vijvers, Studio Europa, Dancing Parasol en zelfs outdoor. Elke editie van de Midlife Party werd ook telkens opgeluisterd door andere topdeejays", zegt Geert Van De Velde.

Onder het motto “stilstaan is achteruitgaan”, krijgt het bestaande concept een nieuw elan. “Het blijft natuurlijk een party, gericht naar 35-plussers. En de muziekkeuze blijft ongewijzigd. Onze topdeejays draaien de toppers uit de jaren 60 70 80 90 op een dansbaar tempo in the mix. Maar om de stijl van vroeger te benadrukken, draaien we vanaf nu enkel nog vinylplaatjes, afgewisseld met videoclips in HD-kwaliteit. Vanaf het moment dat je de zaal binnenkomt, zal je worden ondergedompeld in de retrosfeer van vroeger en nemen onze topdeejays je mee in een muziekmix, die je nostalgisch doet terugdenken aan jouw jeugd. Daarom hebben we ook gekozen om de naam te wijzigen naar Stars on 45, de succesvolle muziekmix uit Nederland", besluit Van De Velde.

De eerste editie van Stars on 45 vindt plaats op donderdag 31 oktober om 21 uur in Studio Europa in Parike. De DJ’s van dienst zijn Jo met de Banjo, Koen en Daddy Cool. De toegang bedraagt 10 euro.